انخفاض الملوخية والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار بعض أصناف الخضروات انخفاضا ملحوظا في الأسواق، وتراجعت أسعار الملوخية بنحو 4 جنيهات، والخيار بنحو 2.5 جنيه، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 2.25 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و24 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و5.5 جنيهات، بانخفاض 2.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و 6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الجوافة بين 4 و7.5 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.