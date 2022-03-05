حملة طرق أبواب للتطعيم ضد كورونا في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت مديرية الصحة بأسوان، عن بدء فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا لمن هم أكبر من 12 عامًا، خلال الفترة من 6 وحتى 15 من شهر مارس الحالي، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان بفرق منتشرة ومدربة بجميع النجوع والتوابع والقرى والمدن.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن هذه الحملة تساهم في تنفيذ أكبر منظومة تطعيم لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته.

وأضاف أبو المجد أن الحملة تستهدف جميع المواطنين من سن 12 عاما وأكثر، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما كان في السابق، وذلك خلال المواعيد من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا يوميا، وذلك من خلال 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات.