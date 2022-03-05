العقوبات مستمرة.. إيطاليا تصادر يخت أغنى رجل في روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 10:11 صباحًا

تواصل الدول الغربية قذف روسيا بعقوبات وحملات مقاطعة واسعة النطاق وعلى مختلف الأصعدة، وآخر اشكالها مصادرة يخوت لرجال أعمال روس.

وفي هذا الشأن، أفادت وكالة رويترز بأن الشرطة الايطالية صادرت يختا يملكه “أليكسي مورداشوف”، أغنى رجل في روسيا.

ونقلت رويترز الخبر عن مصدر أشار الى أن قرار المصادرة جاء بعد أُدرج مورداشوف على “القائمة السوداء” للاتحاد الأوروبي، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، كاشفا ان اليخت “ليدي أم”، والذي يبلغ طوله 65 مترا، تمت مصادرته في ميناء إمبيريا بشمال غرب إيطاليا.

ويذكر أن يخت ليدي أم “المذهل”، هو أكبر يخت مصنوع من الألمنيوم وتم بناؤه في الولايات المتحدة من قبل Palmer Johnson، وفقا لموقع “موران”.

كذلك أفاد المصدر بأن يختا ثانيا يمتلكه “جينادي تيمشينكو”، ملياردير آخر له علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمت مصادرته أيضا في إمبيريا.

ويأتي ذلك عقب عمليات مصادرة مماثلة في فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع، ليخوت مملوكة لأوليغارش (النخبة) روسيين آخرين، وبعد أن طبقت دول غربية العقوبات واسعة النطاق، والتي شملت تجميد الأصول، في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، تم بناء ليدي أم بواسطة بالمر جونسون الأميركية عام 2013. وتقول مجلة فوربس إن قيمته تبلغ 27 مليون دولار.

ومع الأخذ في الاعتبار أصول عائلته بأكملها، تقدر مجلة فوربس صافي ثروة مورداشوف بنحو 29.1 مليار دولار، قبل فرض العقوبات، مما يجعله أغنى رجل في روسيا.

وجمع مورداشوف ثروته من خلال عمله في إنتاج الصلب الروسي عبر شركة Severstal CHMF.MM.

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية أنه يمتلك فيلا تبلغ قيمتها نحو 66 مليون يورو (72 مليون دولار) على ساحل جزيرة سردينيا الواقعة على البحر المتوسط. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة قد صادرتها.

ويذكر أن تيمشينكو حقق ثروة من تجارة النفط، ووصفه بوتين بأنه أحد أقرب المقربين له، وفقا لرويترز.