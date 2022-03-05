أسعار الغذاء في العالم تسجّل ارتفاعًا قياسيًا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 7:37 صباحًا

على وقع اشتداد المعارك في أوكرانيا وسط ترقّب العالم لمجريات الأوضاع والتخوّف من اندلاع حرب على نطاق أوسع قد تودي الى عواقب كارثية، يشهد العالم على الجانب الآخر ارتفاعا لأسعار المواد الغذائية وصف بالقياسي.

وفي التفاصيل، أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعا قياسيا في شباط الماضي، وقفزت بنسبة 24.1 بالمئة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير مقابل 135.4 في يناير.

بدوره، ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقرا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.

كما أصدرت المنظمة التي مقرها في روما أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021.