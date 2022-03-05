شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل تقدما في معركتها ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج، أن بلاده حققت تقدما في معركتها ضد فيروس كورونا وهي حاليا في وضع جيد.

وطبقا لتقرير، قدمه رئيس وزراء الصين في بكين في افتتاح الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب اليوم السبت ، فإنه تم القضاء على حالات التفشي المحلية "بشكل فعال وسريع" العام الماضي.

وأضاف أن حوالي 85% من سكان الصين ، مطعمون الآن ضد فيروس كورونا.

وتابع "من خلال تلك الجهود، حافظنا على صحة وسلامة المواطنين وعلى النظام الطبيعي في العمل والحياة".

وفي تقريرها، لم تشر الحكومة إلى أي خروج عن إجراءاتها الصارمة الخاصة بكوفيد.

وتواصل الحكومة الصينية السعي للوصول إلى استراتيجية صارمة لصفر كوفيد.

وسيطرت البلاد بشكل كبير على فيروس كورونا، بفضل حظر التجوال والاختبار الجماعي ورصد المخالطين لمرضى كورونا والحجر الصحي وقيود دخول صارمة للبلاد.

غير أن الصين شهدت مرارا حالات تفش أصغر، تطلبت جهودا واسعة للسيطرة عليها

وتابع رئيس الوزراء إن إجراءات كوفيد19-، التي وصفها بـ"الفعالة" ستستمر.