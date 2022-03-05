عاجل.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في مدينتين أوكرانيتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا اليوم السبت وقفا لإطلاق النار في مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الأوكرانيتين.



وقالت وزارة الدفاع الروسية بحسب وكالة تاس إن قواتها ستسمح بممر آمن في المدينتين بداية من الساعة 10 بالتوقيت المحلي.

يذكر أنه تم سماع دوي عدة انفجارات، فجر السبت، في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، طبقا لوسائل إعلام أوكرانية.

وطالبت السلطات ، طبقا لوسائل الإعلام، المواطنين بالتوجه للملاجئ.

والأربعاء الماضي،أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية نفذت إنزالاً في خاركيف، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا بثاني كبرى مدن البلاد.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان حينها على تطبيق تليجرام، إنّ "قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف، وهاجمت مستشفى محلياً، وهناك قتال يدور الآن بين الروس والأوكرانيين".

وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ومنذ اليوم الأول تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المدينة واستهدفتها الثلاثاء بقصف عنيف خلّف ما لا يقلّ عن عشرة قتلى وأكثر من 20 جريحاً، بحسب السلطات المحلية.