اخبار العالم

صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر بين الدول التي بدأت تتعافى من كورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر بين الدول التي بدأت تتعافى من والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين إن مصر بين عدد قليل من الدول التي بدأت تتعافى من آثار جائحة فيروس كورونا.

 

وأكد أن "مصر كانت أيضا من الدول القليلة التي كان معدل نموها إيجابيا رغم جائحة كورونا".

 

وحول تطوير أداء الاقتصاد المصري، قال محيي الدين إنه "يجب زيادة الإنتاج ونوعيته بما يسمح بوجود فائض لتوجيهه إلى التصدير، مع ضرورة تقليل فجوة الواردات"، وأن "مشكلة مصر ليست في زيادة الواردات ولكن نقص الصادرات".

 

كما أشار إلى أن حجم الإنفاق في الدول المتقدمة لمواجهة كورونا بلغ 25% من حجم الإنفاق العام وبنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 9% في الدول المتوسطة والدول النامية نحو 2%، وأن الجائحة كلفت تريليونات الدولارات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا