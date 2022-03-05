جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا الإثنين المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر دبلوماسية،السبت،أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة بشكل طارئ الإثنين المقبل لبحث الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.



وقال دبلوماسي لم يكشف هويته لوكالة فرانس برس، إن الجلسة ستعقد مرة جديدة الإثنين الساعة 15,00 (20,00 ت غ)، بناءً على طلب الولايات المتحدة وألبانيا.

وأضاف أن الجلسة العامة الإثنين ستَلي مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الـ15، بناءً على طلب المكسيك وفرنسا.

والجمعة، أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، آخر حصيلة للقتلى والمصابين بعد 9 أيام من الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، إنه أحصى 331 قتيلا و675 مصابا في النزاع بأوكرانيا.

وتختلف هذه الحصيلة عن الأرقام المعلنة من الجانبين.

وهذا العدد، جاء ارتفاعا من 249 قتيلا و553 جريحا في التقرير السابق الذي أصدره المكتب قبل يوم.

وقال المكتب في بيان "معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت، حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والقذائف والغارات الجوية".

وفي إطار التحقيقات الدولية بشأن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ناشدت الشرطة البريطانية الجمعة شهودا لتقديم إفادتهم بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبت في أوكرانيا للمساعدة في التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية بعد بدء العمليات العسكرية الروسية.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساء الأربعاء أنه "فتح على الفور" تحقيقًا حول الوضع في أوكرانيا بعد أن تلقى الضوء الأخضر من 39 دولة بينها المملكة المتحدة.