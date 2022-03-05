وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد يقيس مستويات فهم نواتج التعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الثانوية العامة القديم كان يحتوي على أسئلة تقييم تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات، أما نظام الثانوية العامة الجديد فهو عبارة عن أسئلة تقييم تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

وأكد وزير التعليم - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن النظام الجديد للثانوية العامة لا علاقة له بما إذا كان الامتحان أوالتصحيح ورقيا أو إلكترونيًا، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة فيما إذا كانت مقالية أو متعددة الاختيارات أو أي نوع آخر.

ودعا الوزير طلاب الثانوية العامة التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم، وعدم الانشغال بأي أمور أخرى.