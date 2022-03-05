مايكروسوفت تعلق مبيعاتها وخدماتها في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات أنها علقت جميع مبيعاتها وخدماتها في روسيا، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في بيان "مثل باقي العالم، شعرنا بالفزع والغضب والحزن من الصور والأخبار الواردة من الحرب في أوكرانيا وندين هذا الغزو غير المبرر والمستفز والظالم الذي تنفذه روسيا"، مضيفا"نعلن اليوم أننا سوف نعلق جميع المبيعات الجديدة لمنتجات وخدمات مايكروسوفت في روسيا".

وتابع " إنه بالإضافة إلى ذلك، إننا ننسق ونعمل بشكل وثيق مع حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ونوقف العديد من نواحي أعمالنا في روسيا امتثالا لقرارات العقوبات الحكومية".

كما كشف سميث عن أن مايكروسوفت تمكنت من التحرك ضد جهود روسيا لتدمير أو تعطيل أكثر من 20 من المنظمات الحكومية الأوكرانية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي منذ بداية الحرب. وقال" نحن نعمل أيضا ضد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف العديد من المواقع المدنية الإضافية. وقد أعربنا بشكل علني عن مخاوفنا من أن هذه الهجمات ضد المدنيين تنتهك اتفاقيات جنيف".