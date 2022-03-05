كيف تحصل على محصول قصب عالي الكثافة؟ الزراعة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن حسني، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، إنه تم الانتهاء من أعمال لجنة تقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر.

وأضاف حسني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن اللجنة وضعت تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب تحت ظروف الإنتاج الطبيعية في صعيد مصر، لافتًا إلى المرور الدائم والتنسيق بين أقسام التربة والأمراض للحصول علي أعلي إنتاجية .

ووجه مدير معهد المحاصيل السكرية، بأن تكون مواعيد الزراعة للغرس الربيعي المناسبة هي أول مارس في مناطق (كوم أمبو – إدفو – أرمنيت – قوص - نجع حمادي – دشنا) أما في (مناطق جرجا – أبو قرقاص) فتكون في 15 مارس ويفضل الانتهاء من الزراعة خلال هذا الشهر حتى لا يؤثر التأخير في الزراعة على نقص المحصول خاصة بالنسبة للصنف الجديد جيزة 3، جيزة 4.

ولفت إلى ضرورة كسر وتوريد المساحات الراقدة والمصابة بالصقيع والخلف المسنة قبل الانتهاء من شهر مارس وقبل اشتداد درجات الحرارة وحتى لا يؤثر ذلك على جودة توريدات المحصول، وتطهير الجور والري مباشرة.

وتابع مدير المعهد: "يجب البدء في فج مساحات الخلف إما بالمحراث البلدي أو الفجاجات المعدة لذلك لدى شركات الميكنة الزراعية".