أوكرانيا: روسيا ترتكب أعمالًا إجرامية بشكل متزايد وتقصف المستشفيات والمدارس

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف رئيس الوزراء الأوكراني، أن روسيا ترتكب أعمالًا إجرامية بشكل متزايد وتقصف المستشفيات والمدارس.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن وزارة الدفاعن أن القوات الروسية استهدفت مدينة بروفسك بإقليم دونباس بقذائف عنقودية.
فيما أعلنت شركة سامسونج الكوريةن أنها علقت شحناتها إلى روسيا بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية
وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن جونسون والرئيس الفرنسي أكدا تعاونها الوثيق لمواجهة تصرفات بوتين الوحشية المتزايدة.
وقال مستشار الرئيس الأوكراني: إنه من الممكن أن تستضيف دول مثل تركيا أو المجر أو بولندا في المستقبل مفاوضات لإنهاء الحرب.
وصرح المتحدث باسم البنتاجون، أن مهاجمة القوات الروسية لمحطة زابوروجيا يبرز تهور روسيا في مهاجمة أوكرانيا.
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