شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: الناتو عاجز عن أي شيء وسيدفع ثمن ضعفه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حلف الناتو، متهما إياه بالضعف وعدم تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا.

وقال كوليبا في تصريحات له أن الشعب الأوكراني كان يعتقد أن الناتو قوي، والاتحاد الأوروبي ضعيف ومتردد، ولكن ما حدث عكس ذلك، حيث تبين أن الاتحاد الأوروبي أبدى حزمه والقوة وطبق عقوبات غير مسبوقة.

وأكد الناتو عاجز عن أي شيء، وترك كل شيء للحلفاء، ليتخذوا الخطوات على مستوى العلاقات الثنائية، معتبرًا أن هذا هو الضعف الذي سيدفع الحلف ثمنه للأسف، حسب “روسيا اليوم”.

يذكر أن حلف الناتو عقد اجتماعا وزاريا طارئا حول الوضع في أوكرانيا يوم الجمعة، حيث أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن الناتو لا يعتزم فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا، الأمر الذي يطالب به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.