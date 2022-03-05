شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بلدة شمال العاصمة كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أنها استعادت السيطرة على مدينة جوستوميل شمال كييف.

وكشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها أوقعت 9166 جنديا روسيا بين قتيل وجريح، مؤكدة أن القوات المسلحة الوطنية أسقطت 70 طائرة ومروحية، ودمرت 25 دبابة و1471 آلية.

فيما ندد الرئيس الأوكراني، برفض الناتو قرار فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، مطالبًا رئيس البنك الدولي بسرعة تقديم دعم لبلاده.

وانتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حلف الناتو، متهما إياه بـ”الضعف” وعدم تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا.

في الوقت نفسه بحث وزير الدفاع الروسي، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.

وأكد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن تتبني كييف “موقفا معقولا” خلال الجولة الثالثة من المفاوضات.