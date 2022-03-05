شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق مقذوفا تجاه البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان اليوم السبت إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية وذلك على ما يبدو في اختبار صاروخي قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.

ولم تذكر هيئة الأركان المشتركة تفاصيل أخرى على الفور.

وتمثل هذه تاسع عملية إطلاق هذا العام. وكانت آخر مرة في 27 فبراير شباط عندما قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أنظمة قمر صناعي للاستطلاع.

ويُحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونجيانج بسبب برامج أسلحتها.