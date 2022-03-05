تمييز ورقابة على المحتوى.. روسيا تحجب فيس بوك وتويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام عن بدء حجب موقعيّ "فيس بوك" و"تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل "فيسبوك" بعد تقييده وظائف حسابات وسائل إعلام روسية.

ووفقا للهيئة الروسية، فإن هذه القيود "تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

وقالت وكالة "انترفاكس" إن قرار روسيا بحجب بحظر فيس بوك وتويتر يأتي رداً على إجراءات غربية جرى فرضها على وسائل إعلام روسية، بعد بدء عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وأضافت الهيئة أن هناك 26 حالة تمييز من فيس بوك ضد وسائل إعلام روسية منذ أكتوبر 2020، مع تقييد الدخول لقنوات مدعومة من الدولة مثل روسيا اليوم ووكالة الإعلام الروسية.

ويأتي إقدام روسيا على خطوة الحظر الكامل لفيس بوك، فيما كانت السلطات قد فرضت قيودا "جزئية" على الدخول إلى المنصة.

وفي وقت سابق، اتهمت روسيا منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" و"تويتر" بفرض رقابة توصف بالمشددة على المحتوى الذي يروج وجهة النظر الروسية أو الأفكار المناوئة للغرب.

وفي أواخر فبراير الماضي، قالت شركة "تويتر"، إنها عملت بفرض قيود على دخول بعض الأشخاص في روسيا إلى منصتها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على الموقع آمنا ومتاحا.

وتقول شبكة "سكاي نيوز عربية" إن القيود لم تقتصر على موقعي التواصل الاجتماعي الرائدين، بل شملت ايضاً مواقع إخبارية أيضا مثل "بي بي سي" و"دوتشي فيليه" الألمانية ومنصة "ميدوزا" التي تتخذ من لاتفيا مقرا لها.

وكانت الدول الغربية قد فرضت إجراءات ضد وسائل إعلام تقول إنها تابعة وموالية للدولة الروسية مثل "RT" و"سبوتنيك".

ومنذ السابع والعشرين من فبراير الماضي، تمت إزالة منصات إعلام يقال إنها تابعة لموسكو من متجر "آب ستور" و"جوجل بلاي" في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.