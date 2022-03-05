شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى آليات تدريب وتأهيل ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقوق عديدة لذوى الاحتياجات الخاصة حصلوا عليها، خلال السنوات الماضية، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهم، فطبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، شملت على عدد من الاشتراطات التى من شأنها تأهيل وتدريب ذوى القدرات الخاصة، وذلك لدمجهم فى منظومة العمل توفير فرصة عمل وفقا لإمكانيات كل شخص، واستغلال مقومات ذوى الإمكانيات الخاصة فى التوظيف الصحيح.

1- يبدأ سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهنى من 13 سنة.

2- إجراء خطوات الدراسة والتقويم وتتضمن استقبال ذوى الإعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.

3- إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه، وتتضمن الإرشاد التأهيلى وإعداد خطة التأهيل الفردية.

4- وضع خطة تدريب وتأهيل مناسبة لكل حالة، تتضمن المجالات المهنية والمهن الموجودة فى سوق العمل المحلى.

5- إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة.