شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يرافق شحنة أسلحة إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصلت شحنة أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا حسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ووصل نحو 14 طائرة شحن، نقل على متنها صواريخ جافلين وقاذفات صواريخ ومدافع وذخائر إلى مطار قرب أوكرانيا

وتضمنت الشحنة صواريخ جافلين كجزء من مساعدة قيمتها 350 مليون دولار أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت الماضي

وذكرت النيويورك تايمز أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية قد رافق عملية نقل شحنة الأسلحة إلى أوكرانيا في رحلة لم يعلن عنها.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا بدأ بطائرتين أو 3 في اليوم ثم توسع ليشمل نحو 14 طائرة.

هذا وقد صرح متحدث باسم الخزانة الأميركية أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الحلفاء على حزمة عقوبات يمكن تصعيدها وفقا لتصرفات بوتين

فيما نفى الكرملين استخدام القنابل العنقودية من قبل الجيش الروسي ضد المدنيين الأوكرانيين.