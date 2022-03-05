شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: أنا في كييف ولم أهرب إلى أي مكان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه متواجد في العاصمة كييف، ولم يهرب إلى أي مكان.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان نائب بالبرلمان أنه فرّ إلى بولندا، وأنه يختبئ حاليًا في السفارة الأمريكية هناك.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل: “هناك معلومات جديدة كل يومين تفيد بأنني هربت من أوكرانيا، من كييف، أنا ورئيس مكتبي هنا حتى الآن، ولم نهرب إلى أي مكان”.

وأكد زيلينسكي، أنه لا أستطيع أن أفهم لماذا لم يتخذ حلفاؤنا قراراً بإغلاق ​المجال الجوي​ الأوكراني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها تعمل مع الحلفاء على حزمة عقوبات يمكن تصعيدها وفقا لتصرفات بوتين.

كما أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أكد فيه أن تعزيز الحوار هو الطريق الأمثل لمعالجة الأزمة الأوكرانية.