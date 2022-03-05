شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. تويتر تحظر أكثر من 100 حساب روج لهاشتاغ يدعو لمساندة بوتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» حظرها لأكثر من 100 حساب كانت قد روجت لهاشتاغ يدعو لمساندة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا.

وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات قد حجبت اليوم موقعي تويتر وفيس بوك، وكذلك حجبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة وإذاعة دويتشه فيله ووسائل إعلام أخرى.

وعللت الوكالة سبب الحجب إلى نشر هذه الوسائل «معلومات زائفة»، حسب قولها؛ فيما اتهمت واشنطن قرار الوكالة الفيدرالية بأنها محاولة لإخفاء المعلومات.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت تعليق مبيعاتها لمنتجاتها الجديدة وخدماتها في روسيا التزاما بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على موسكو، وعبر رئيسها براد سميث في منشور: “مثل بقية العالم، نشعر بالرعب والغضب والحزن بسبب الصور والأخبار القادمة من الحرب في أوكرانيا وندين هذا الهجوم غير المبرر وغير القانوني من قبل روسيا”.

وكذلك أوقفت شركة جوجل مبيعات إعلانات محرك البحث على منصاتها على الأراضي الروسية، وأفادت أنها أوقفت إعلاناتها مؤقتاً نظراً للظروف الاستثنائية، مضيفة أن الوضع يتطور بسرعة وأنها ستواصل مشاركة التحديثات عندما يكون ذلك مناسباً.