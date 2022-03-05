شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية: أوقعنا 9166 جنديا روسيا بين قتيل وجريح وأسقطنا 70 طائرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها أوقعت 9166 جنديًا روسيًا بين قتيل وجريح.

وأكد أن القوات المسلحة الوطنية أسقطت 70 طائرة ومروحية، ودمرت 25 دبابة و1471 آلية.

من جانبه ندد الرئيس الأوكراني، برفض الناتو قرار فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، مطالبًا رئيس البنك الدولي بسرعة تقديم دعم لبلاده.

وانتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حلف الناتو، متهما إياه بـ”الضعف” وعدم تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا.

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، أعلن أن الناتو لا يعتزم فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا، الأمر الذي تطالب به الحكومة الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي بحث فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره البولندي أندجيه دودا “الرد المشترك” لبلديهما على “الغزو الروسي لأوكرانيا”، وفرض عواقب على موسكو.