شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي يتحرك لإطعام ملايين الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنه يتحرك لإطعام ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة ملايين نسمة داخل أوكرانيا.

وأوضح أن فرقه تنتشر على امتداد الحدود الأوكرانية للوصول إلى من لا يستطيعون المغادرة ومن يحتاجون لدعم غذائي فوري، حيث يستأجرون مستودعات في محاولة لمعرفة كمية الطعام التي يمكنهم شراؤها في أوكرانيا والكمية التي يمكن جلبها من الخارج.

وأضاف مدير البرنامج ديفيد بيزلي، أن الملايين من سكان أوكرانيا البالغ عددهم 43 مليونا أصبحوا إما لاجئين أو نازحين في الداخل، وأنه لم يكن أحد يتوقع على الإطلاق حدوث شيء مثل هذا في أوروبا في القرن الحالي.

في الوقت نفسه طالبت منظمة الأمم المتحدة، بضرورة وقف القتال والمعارك الدائرة بين الروس والأوكرانيين وبشكل فوري.

وأكدت أن كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووي، مؤكدة أنه يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا، مرحبة باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة، داعية الطرفين إلى الحفاظ على حياة المدنيين.

من جانبه دعا مستشار ألمانيا، الرئيس الروسي بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا والسماح بدخول مساعدات إنسانية.

وكشف مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن، أن البنى التحتية تتعرض لدمار واسع جراء القصف الروسي.