شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يتوهم «إيران نموذج للعالم» ويقابل بالسخرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زعم مرشد نظام الإرهاب الإيراني في خطاب متلفز: إن نموذج الحكم في بلاده يجتذب شعوب العالم والمسلمين، وأدعى أيضا وفقا لأوهامه: أنه في دولة أخرى يتعرض قاسم سليماني للإهانة، والشرطة تضطر للاعتذار، ما أثار تعليقات المغردين، التي سخرت من تلك التصريحات، وذكرت خامنئي بخروج الشعب الذي يعاني من قمع 40 عاما، إلى الشوارع في كل يوم وهو يهتف «الموت لك».

وكتبت سمين على «تويتر»: «نعم لقد أصبحتم نموذجا للظلم والكذب والسرقة والدكتاتورية، كل الأشرار في العالم متأثرون بنموذجكم هذا»، وكتب فرانك قائلا: «نعم فعلا نموذجك جذاب! الكل يريد أن يعرف كيف يستطيع إنسان ما أن يحكم ويسرق ويقتل ويظلم طوال 40 سنة دون أن يسأل أو يحاسب!». بحسب «إيران إنترناشيونال».

وكتب مغرد آخر يدعى، نويد الفت: «عندما يتوهم أحد ويظن أنه ومَن حوله يحتلون مقاما مرموقا في قلوب شعوب العالم!، وهل اعتذرت الشرطة الإيرانية؛ عندما أهينت صور سليماني، حتى تعتذر لكم الشرطة في البلدان الأخرى؟»، أما المغرد «حيدر» فخاطب المرشد قائلا: «يا سيد خامنئي! إلى متى تريد أن تستمر بهذا الكذب؟ قل لنا أي الشعوب أصبحت تتأثر بنموذجكم؟ هل هم في عالم الأموات؟ هل تحسب هؤلاء هم شعوب العالم والمسلمين؟! الشعب الإيراني معلمه وفلاحه وعامله وجميع شرائحه تتظاهر بشكل يومي وتقول الموت لك».

وزعم أيضا رئيس مكتب تمثيل المرشد بالحرس الثوري، المدعو، ميثم فياضي، بأن حرب العراق جعلت نظامه يتقدم 800 عام إلى الأمام، وهو الأمر الذي قوبل بموجة واسعة من التهكم بالشارع وعلى مواقع التواصل.