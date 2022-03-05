شكرا لقرائتكم خبر عن جهود إقليمية دولية لحل الأزمة السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد ممثلو المملكة العربية السعودية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في بيان مشترك صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحمي حقوق كافة السوريين.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر بالعاصمة واشنطن ليل الخميس/الجمعة، لمناقشة الأزمة المستمرة في سوريا: «لا نزال ملتزمين بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي يحمي حقوق كافة السوريين وكرامتهم».

وأضاف البيان: «مع اقترابنا من الذكرى الحادية عشرة للانتفاضة السورية السلمية في 15 مارس، نقر باستمرار معاناة الشعب السوري، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي».