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جهود إقليمية دولية لحل الأزمة السورية

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الدمام - شريف احمد - جدد ممثلو المملكة العربية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في بيان مشترك صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحمي حقوق كافة السوريين.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر بالعاصمة واشنطن ليل الخميس/الجمعة، لمناقشة الأزمة المستمرة في سوريا: «لا نزال ملتزمين بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي يحمي حقوق كافة السوريين وكرامتهم».

وأضاف البيان: «مع اقترابنا من الذكرى الحادية عشرة للانتفاضة السورية السلمية في 15 مارس، نقر باستمرار معاناة الشعب السوري، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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