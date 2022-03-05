شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستقلال» اللبناني: الانتخابات تسحب شرعية غطاء «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد النائب اللبناني المستقيل ورئيس «حركة الاستقلال»، أهداف المعركة الانتخابية في أنها تتمثل بـ«بسحب الشرعية عمن يغطّي مشروع «حزب الله» وكسر احتلال السلطة وإسقاط النظام الميليشياوي».

ولفت النائب المستقيل ميشال معوض، في تصريح، «أنه لا توريث حيث يوجد صندوق اقتراع، ومَن يقول إن هناك توريثاً بشأني وبشأن مجد حرب فهو يهين مَن ينتخبنا ويحقّ لأي مواطن العمل بالشأن العام شرط أن يكون تحت المحاسبة وتحويل المعركة إلى معركة في وجه العائلات هو خطأ جسيم وأكبر خدمة للمنظومة».

وقال: «إذا لم نسقط السلاح والفساد، فسنبقى مجرد قوة اعتراضية وهذا الأمر يتطلب وحدة وتحالفاً واسعاً وتخطي الأنانيات والاختلافات، مؤكداً العمل على تشكيل لائحة قادرة على المواجهة الانتخابية والسياسية»، وحدد أهداف المعركة الانتخابية «بسحب الشرعية عمن يغطّي مشروع حزب الله وكسر احتلال السلطة وإسقاط النظام الميليشياوي».

وأكد معوض أنه سيعمل «على تشكيل لائحة تجمع قوى سياسية أخذت قراراً بالمواجهة السيادية ومحاربة الفساد»، وأضاف: «علينا إسقاط المنظومة والميليشيا للوصول إلى حلول».