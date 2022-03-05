ماكرون قلق بشأن الأمن النووي

04 مارس , 2022
باريس: أعلن قصر الإليزيه الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "قلق للغاية بشأن المخاطر الناتجة عن الغزو الروسي" على الأمن النووي و"سيقترح في الساعات المقبلة ... تدابير ملموسة لضمان" أمن المواقع النووية الأوكرانية الخمسة.
وقال الإليزيه في بيان: "يجب على روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق" على أساس هذه المقترحات المنبثقة عن معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل "ضمان الحفاظ معا على أمن هذه المواقع".
وأضاف أن الرئيس الفرنسي "يدين بشدة أي اعتداء على سلامة المنشآت النووية المدنية الأوكرانية من جانب القوات الروسية في سياق عدوانها العسكري ضد أوكرانيا. لا بد من ضمان سلامتها وأمنها".
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه "يتعين على روسيا أيضا السماح بدخول موظفي المنشآت بحرية وبشكل منتظم ودون عوائق لضمان استمرار عملها على نحو آمن".
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