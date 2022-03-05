وزارة الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون حاولوا إضرام النار في محطة زابوريجيا النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الأوكرانيين بمحاولة إضرام النار في محطة زابوريجيا النووية.



ومنذ مساء الخميس توجه أوكرانيا اتهامات للجانب الروسي بالمسؤولية عن حريق في المحطة الأكبر في أوروبا جراء قتال اندلع بالقرب منها.

وسيطرت روسيا امس على المحطة التي توفر الطاقة الكهرابائية لنحو 4 ملايين منزل في أوكرانيا.

ولم تتأثر المحطة النووية بالحريق بحسب مسؤولين أوكرانيين.

ومنذ بدء المعارك في أوكرانيا قبل أسبوع قالت روسيا إن العملية تهدف لتقويض قدرات الجيش الأوكراني الذي يسيطر عليه "النازيون الجدد" على حد توصيفها.

وتتهم روسيا القوميين الأوكرانيين بالمسؤولية عن أعمال عنف بحق الناطقين بالروسية في البلد السوفيتي السابق.

وفرضت على روسيا عقوبات غربية قاسية جراء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتسعى موسكو لتغيير موازين القوى على الأرض وحسم المعركة في أقرب وقت لتحسين وضعها التفاوضي مع الغرب وتحقيق أهدافها الأمنية بدفع حلف شمالي الأطلسي بعيدا عن حدودها الجنوبية.