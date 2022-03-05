الحكومة الأسترالية تصنف حركة حماس تنظيما إرهابيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدرجت الحكومة الأسترالية، امس، حركة حماس على قائمة التنظيمات الإرهابية.



أوضحت كارين أندروز، وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، خلال الإعلان عن تصنيف 8 منظمات، أن آراء حركة حماس و"الجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".

ويفترض أن إدراج حركة حماس ضمن هذا التصنيف قد يضع قيودا على تمويلها وأي نوع من أنواع الدعم لها، إضافة إلى بعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.

وقالت الوزيرة الأسترالية، إنه "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".

وتنضم أستراليا بذلك إلى الحلفاء الغربيين في تصنيف حماس بالكامل تنظيما إرهابيا، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الأسترالية إن تصنيف حماس تنظيما إرهابيا، يأتي لردع العنف السياسي والديني.

وكانت أستراليا تكتفي خلال العقدين الماضيين بتصنيف الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، كتنظيم إرهابي.

لكنها أعلنت قبل أسابيع عزمها توسيع التصنيف ليشمل حركة حماس بالكامل بجناحيها السياسي والعسكري، وهو ما حدث اليوم.

القرار الأسترالي يضيق الخناق الغربي على حركة حماس، ويصعب عملية حصولها على الأسلحة وتقييد حركتها، وفق مراقبين.