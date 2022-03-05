شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على عدد اللاجئين الفارين منذ الحرب الروسية الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف آخر إحصاء للأمم المتحدة عن فرار أكثر من 1,2 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.



وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 1,209,976 لاجئا الجمعة، وفق ما أورد موقعها الإلكتروني المخصص للمسألة، فيما ارتفع العدد عن آخر إحصاء الخميس بـ171 ألف لاجئ.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة أن يتكثّف تدفق اللاجئين، فيما يبدو أن الجيش الروسي يركز جهوده على المدن الأوكرانية الكبرى.

ورحبت الأمم المتحدة الجمعة "بالتقارير التي تفيد بأن الطرفين وافقا على تسهيل المرور الآمن للمدنيين خارج مناطق القتال"، فيما لم يتم إخطار الأمم المتحدة رسميا حتى صباح الجمعة بهذا الاتفاق.

وتقدر الأمم المتحدة أن عدد الفارين من الحرب قد يصل إلى أربعة ملايين شخص.

ويقطن أكثر من 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، وهي لا تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والمناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين شرق البلاد.

وتحاول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجنب احتساب اللاجئين مرتين، أي عند خروجهم من البلد وبعد وصولهم إلى مكان آخر في أوروبا أو حتى خارجها.

لاجئون في بولندا

وتستضيف، بولندا الداعمة للسلطات الأوكرانية، بفارق كبير أعلى عدد من اللاجئين الذين تدفقوا منذ بداية الهجوم الروسي، حيث يتواجد هناك 649,903 لاجئين في بولندا وفق إحصاءات مفوضية شؤون اللاجئين، أي بزيادة 101,921 لاجئ منذ الخميس.

ويمثل هؤلاء 54,2 بالمئة من إجمالي اللاجئين الذي تم إحصاؤهم.

ووفق أرقام أصدرها حرس الحدود البولندي الجمعة، فرّ ما مجموعه 624,500 شخص من أوكرانيا إلى بولندا.

قبل هذه الأزمة، كان يقيم في بولندا نحو 1,5 مليون أوكراني هاجر معظمهم للعمل في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

المجر

وتستقبل المجر 144,738 لاجئًا، أي 12 بالمئة من الإجمالي، وقد زاد عددهم بنحو 12 ألفا منذ اليوم السابق، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي المجر خمسة مراكز حدودية مع أوكرانيا والعديد من المدن الحدودية مثل زاهوني، وقد حولت مباني عامة إلى مراكز إغاثة حيث يأتي المدنيون المجريون لتقديم الطعام أو المساعدة.

مولدافيا

ارتفع عدد اللاجئين في مولدافيا ليصل إلى 103,254، أي 9,2 بالمئة من عددهم الإجمالي.

وأشارت ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مولدافيا الجمعة خلال مؤتمر صحفي إلى أن بعض اللاجئين يواصلون رحلتهم إلى رومانيا والمجر، للالتحاق بأقارب لهم في كثير من الأحيان.

سلوفاكيا

فرّ حوالي 90329 شخصا من أوكرانيا إلى سلوفاكيا، أي 7,5 بالمئة من العدد الإجمالي، وفق مفوضية شؤون اللاجئين الأممية.

رومانيا

أحصت المفوضية 57194 لاجئا أوكرانيا في رومانيا، أي نحو 4,7 بالمئة من الإجمالي، فيما تم إنشاء مخيمين للاجئين، أحدهما في سيغيتو مارماتيي والآخر في سيريت.

دول أوروبية أخرى

أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 110,876 شخصا (9,2 بالمئة من الإجمالي) واصلوا رحلتهم بعد عبور الحدود الأوكرانية باتجاه دول أوروبية أخرى.

روسيا

لجأ أيضا حوالي 53300 شخص إلى روسيا، أي 4,4 بالمئة من العدد الإجمالي