تعرف على آخر حصيلة أممية للقتلى والمصابين في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس آخر حصيلة للقتلى والمصابين بعد 9 أيام من الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، إنه أحصى 331 قتيلا و675 مصابا في النزاع بأوكرانيا.

وتختلف هذه الحصيلة عن الأرقام المعلنة من الجانبين.

وهذا العدد، جاء ارتفاعا من 249 قتيلا و553 جريحا في التقرير السابق الذي أصدره المكتب قبل يوم.

وقال المكتب في بيان "معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت، حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والقذائف والغارات الجوية"