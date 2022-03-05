وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تشكل تهديدًا على جميع دول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

هاجم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بأنه يشكل "تهديدا على جميع دول العالم".



وقال بلينكن في تصريحات صحفية مساء امس،:" إننا ملتزمون ببذل جميع الجهود الممكنة لوقف الاعتداء الروسي على أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين ينتهك القانون الدولي يوميا".

كما دعا جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القصف العشوائي في أوكرانيا.

وقال بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية من دول الاتحاد ودول أخرى لمناقشة أزمة أوكرانيا "هذه حرب بوتين، وعلى بوتين أن يوقف هذه الحرب".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن ""تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".