الخزانة الأمريكية تفرض عدة عقوبات على ممولين لمليشيا حزب الله في غينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عدة عقوبات على ممولين لمليشيا حزب الله في غينيا.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أدرجت "رجلي الأعمال اللبنانيين علي سعادة وإبراهيم طاهر على قائمة العقوبات لدعمهما حزب الله".

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها "ستواصل كشف رجال الأعمال الممولين لأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حزب الله "يسعى إلى إساءة استغلال النظام المالي العالمي عبر تأسيس شبكات عالمية من الممولين لدعم نشاطه الإرهابي".

وفي 11 مايو/أيار الماضي، طالبت الولايات المتحدة حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، في حين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان آنذاك بخصوص العمل ضد مليشيات حزب الله، التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية، إن "التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة والحلفاء والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به".