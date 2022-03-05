شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الروسي: الحوار غير ممكن إلا في حال القبول بكل شروطنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس، أن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا "في حال القبول بكل المطالب الروسية".



وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أتى "بمبادرة من ألمانيا"، إن "روسيا منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن شرط أن تلبى كل المطالب الروسية".

وأضاف بوتين، بحسب بيان للكرملين، أن "القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية"، معتبرا أن "الاتهامات بهذا الخصوص مفبركة"، بحسب قوله.

وتابع بوتين: "التقارير عن غارات جوية متواصلة على كييف ومدن كبيرة أخرى هي أنباء كاذبة تصب في إطار الدعاية".

وكانت وكالة أنباء تاس الروسية، ذكرت أن "وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المحادثات مع أوكرانيا بشأن إنهاء الصراع مع روسيا سلميا لم تتحرك من المربع الأول".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الرئيس بوتين وقع، قانونا "يفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى 15 عاما على من يدانون بتعمد نشر معلومات زائفة" عن القوات المسلحة الروسية".

وأعد مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي القانون في وقت سابق، اليوم الجمعة.

وقالت تاس أيضا إن "بوتين وقع أيضا قانونا يضع مسؤولية جنائية على من يدعون إلى فرض عقوبات على روسيا".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تعليق عمل صحفييها في روسيا بعدما أقرت موسكو مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش.

وقال رئيس الهيئة تيم دايفي، الجمعة، إن "التشريع الجديد مؤسف ويبدو أنه يجرم الصحافة المستقلة"، بحسب قوله.

وأضاف أن هذا الأمر "لا يترك لنا إي خيار آخر سوى التعليق الموقت لعمل كل صحفيي الأخبار في بي بي سي وطواقم الدعم لهم داخل اتحاد روسيا في حين نقيِّم التداعيات الكاملة لهذه المستجدات المؤسفة".

وأوضح دايفي أن القرار أتى بعد الإقبال الكبير على تغطية بي بي سي للحرب الروسية الأوكرانية خلال الأسبوع الأخير.

وأضافت الهيئة أن "عدد متابعي الموقع الإلكتروني باللغة الروسية زاد أكثر من 3 مرات عن معدله الوسطي ليصل إلى 10,7 ملايين في الأيام الـ7 الأخيرة".

وارتفع عدد زوار موقع bbc.com في روسيا بنسبة 252% ليصل إلى 423 ألفا خلال الفترة نفسها بحسب الهيئة البريطانية.

وأكد دايفي أن سلامة الموظفين "بالغة الأهمية" مشددا على أن "التشريع الجديد لا يستهدف الصحفيين الروس فقط بل الأجانب أيضا".

وأضاف: "نحن غير مستعدين لتعريضهم لخطر المقاضاة الجنائية فقط لأنهم يؤدون عملهم. أود توجيه تحية إليهم جميعا على شجاعتهم وتصميمهم ومهنيتهم".

واستطرد: "صحفيونا في أوكرانيا وعبر العالم يستمرون بتغطية الأحداث المرتبطة بغزو أوكرانيا".

وكانت موسكو طردت العام الماضي مراسلة لهيئة "بي بي سي" من روسيا على خلفية رفض السلطات البريطانية منح بطاقة اعتماد لمراسل روسي.