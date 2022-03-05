الشيخ محمد بن زايد: الإمارات حريصة على التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، دعم دولة الإمارات لكل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء امس من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ناقش خلاله الهجوم الروسي على أوكرانيا، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.

وتابع، يجب الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي.