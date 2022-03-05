وزير الخارجية الأمريكي: لا نريد أن نشهد حربا عالمية ثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده لا تريد أن يشهد العالم حربا عالمية ثالثة بعدما حدث في الأولى والثانية.



وتابع بلينكن في مؤتمر صحفي بباريس، الجمعة، "الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) يعرض حيوات الأطفال والمدنيين في أوكرانيا للموت".

وأضاف "لا نريد أن نشهد حربا عالمية ثالثة بعدما شهده العالم في الأولى والثانية".

ومضى قائلا "لم يتصور أحد أن هجوم روسيا على أوكرانيا ممكن، لكنه أصبح واقعا نعيشه".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت موسكو مرارا، حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة من سمتهم بـ"النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب على ضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك "شرق"، من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".