"مجموعة السبع" تعتزم فرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت دول مجموعة السبع ، امس الجمعة، نيتها فرض "عقوبات صارمة جديدة" على روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا والتزمت مواجهة "حملة التضليل" الروسية.



وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان "سنواصل فرض عقوبات جديدة صارمة ردا على العدوان الروسي" ونددوا كذلك بالتضليل الإعلامي الذي تنتهجه "الحكومة الروسية ووسائل الاعلام التابعة لها" إذ أن "الدفق المتواصل للمعلومات المفبركة يعرض للخطر مزيدا من الأرواح".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده لا تريد أن يشهد العالم حربا عالمية ثالثة بعدما حدث في الأولى والثانية.

وتابع بلينكن في مؤتمر صحفي بباريس، الجمعة، "الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) يعرض حيوات الأطفال والمدنيين في أوكرانيا للموت".

وأضاف "لا نريد أن نشهد حربا عالمية ثالثة بعدما شهده العالم في الأولى والثانية، متابعا "لم يتصور أحد أن هجوم روسيا على أوكرانيا ممكن، لكنه أصبح واقعا نعيشه".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت موسكو مرارا، حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة من سمتهم بـ"النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب على ضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك "شرق"، من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.