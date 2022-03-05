مندوبة دولة الإمارات لدى الأم المتحدة: ندعم جميع سبل الحوار الدبلوماسي بين أوكرانيا وروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت دولة الإمارات ضرورة ضمان سلامة المنشآت النووية داخل أوكرانيا، داعية لخفض التصعيد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.



وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث هجوم محطة "زابوريجيا" النووية بأوكرانيا، يجب ضمان سلامة المنشآت النووية داخل أوكرانيا.

وشددت على أن تعريض المنشآت النووية للخطر قد يعرض العالم لكارثة، مؤكدة دعم دولة الإمارات لجميع سبل الحوار الدبلوماسي بين أوكرانيا وروسيا.

وطالبت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بخفض التصعيد في الصراع، مشيرة إلى أن التهديدات النووية إحدى الأخطار التي لا يمكن للعالم تحملها.