الشيخ محمد بن زايد يناقش مع رئيسة الحكومة التونسية تعزيز العلاقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ونجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من نجلاء بودن رمضان مساء الجمعة، تناول علاقات التعاون في مختلف الجوانب.

ونقلت نجلاء بودن تحيات قيس سعيد الرئيس التونسي إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

فيما حملها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى الرئيس قيس سعيد، وتمنياته لتونس الشقيقة دوام التقدم.

واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من نجلاء بودن على آخر المستجدات على الساحة التونسية، معرباً عن تمنياته لتونس دوام السلم والاستقرار والتوافق الوطني الذي يكفل تجاوز مختلف التحديات التي تواجهه والمضي قدماً لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التونسي نحو التنمية والازدهار ومستقبل مشرق وواعد.