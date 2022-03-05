حسام عفيفي نقيبًا لمهندسي القاهرة خلفا لهشام أبو سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، فوز المهندس حسام عفيفي، بمقعد نقابة فرعية القاهرة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، أعلنت عن الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة، رئيس النقابة الحالي، والمهندس حسام عفيفي، على مقعد رئيس نقابة فرعية بالقاهرة.

وانطلقت أمس الجمعة 4 مارس، انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، في الحديقة الصينية بمركز القاهرة للمؤتمرات.

وأعلنت النقابة العامة للمهندسين، ممثلة في اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، غلق باب التصويت بانتخابات المرحلة الثانية للانتخابات.

وأوضحت النقابة، أن هناك 22 مرشحا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين، كما يتنافس 146 مرشحا بجميع الشعب، على 11 مقعدا لإختيار الأعضاء المكملين.

وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات الجمعة الماضية 25 فبراير 2022، على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

جدير بالذكر، أن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، قال إن المجلس الحالي حقق نتائج غير مسبوقة، منذ توليه المهمة في العام 2018.

وأضاف: تسلمنا النقابة بعجز في صندوق المعاشات، بلغ أكثر من 222 مليون جنيه في مايو 2018، واستطعنا بتضافر الجهود بين النقابة العامة والنقابات الفرعية تحقيق فائض للعام الثالث على التوالي عن عام 2020، بلغ نحو ملياريي جنيه بحلول نهاية 2021.