"الإياتا": تعافي قطاع الطيران في 2024 وتحسن كبير هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" عن توقعاته بوصول إجمالي أعداد المسافرين إلى 4 مليارات مسافر في عام 2024، ما يعني تخطي مستويات فترة ما قبل أزمة كوفيد-19، مع نسبة 103% عن عام 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن قطاع الطيران يستمر بالتعافي بعد أزمة كوفيد-19 رغم ظهور أوميكرون، لأن الركاب يرغبون بالسفر وسيعودون إلى المطارات فور رفع القيود، ورغم أننا ما نزال في أول الطريق نحو الوصول إلى الوضع الطبيعي، إلا أن الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين تدعو للتفاؤل.

وأضاف من المتوقع أن ترتفع أعداد المسافرين في العام الجاري إلى 83%، و94% في عام 2023، و103% في عام 2024، و111% في عام 2025.