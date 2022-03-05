9 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا تصادم 3 مركبات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كشف مصدر طبي عن أسماء وتفاصيل الحالة الصحية لضحايا حادث تصادم مركبتي توك توك مع سيارة ميكروباص على طريق "دكرنس – ‏نجير"، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، وذلك أثناء عودة عدد من المصابين من أحد الأفراح.

قال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن الحادث أسفر عن مصرع الطفل يوسف الخطيب قاسم محمد، عمره عام ‏ونصف، ويوسف محمد السعيد، 17عامًا.

وأصيب في الحادث والد الطفل ويدعي الخطيب قاسم ‏محمد وجاري تحويله للعرض على قسم المخ والأعصاب، كما أصيب في الحادث ابنتيه ‏"نورا"، 17 عامًا، و"ياسمين"21 عامًا، بجروح سطحية بالوجه، وجميعهم من قرية كفر الزهايرة مركز دكرنس.‏

وأضاف المصدر، أصيب في الحادث أيضا: "أيمن م. ط." من قرية نجير، و‏‏"رجب س.ح"، 15 عامًا، من قرية نجير، بنزيف في الأنف وجروح في الوجه، و"السيد ر.ي"،17 ‏عامًا، من قرية نجير، "نشوي م.ع"، 35 سنة من قرية الزهايرة مصابة باشتباه ارتجاج في المخ.‏

وانتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز دكرنس إلي مكان الحادث لإزالة أثاره وإعادة فتح الطريق، فيما ‏تجمع عدد كبير من أهالي ضحايا الحادث والمصابين أمام مستشفى دكرنس العام.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "دكرنس – ‏نجير"، بين مربكتي توك توك وسيارة ميكروباص، ووجود عدد من المصابين في الحادث.‏