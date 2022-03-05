بسمة بإطلالة جريئة في الأقصر.. 50 صورة لنجوم مهرجان السينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

بمحاذاة ضفاف النيل مر نجوم السينما المصرية والأفريقية على الريد كاربت بمهرجان الأقصر للسينما،

كانت في مقدمة نجوم الريد كاربت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، والنجوم حسين فهمي ومحمود حميدة وبسمة وسلوي خطاب وأبولين تراوري، ناهد السباعي والفنانة سلوى محمد علي، وسهر الصايغ وهبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبد العزيز والفنانين الشباب حمزة العيلي وجيهان خليل والفنانة التونسية والمطربة غالية بنعلي والمخرج والفنان شريف حلمي والفنان الشاب أحمد مجدي.

وحضر نائب المحافظ ، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة للسينما ، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم، كما حضر صناع السينما وأعضاء لجان تحكيم المهرجان كمال بن وناس الناقد التونسي، والمخرجة كاتي نيداي من السنغال، ومدير التصوير محمود عبدالسميع من مصر، والمخرج محمد صيام من مصر، والمخرج بيتر سيدوفيا من غانا، والمخرج خالد الحجر من مصر، والمخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي والمخرج داوود ولاد السيد من المغرب والمخرج رشيد مشهراوي من فلسطين والمنتجة درة بوشوشة من تونس.