مصرع رضيع وشاب وإصابة 7 أشخاص في تصادم بالدقهلية ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي طفل رضيع وشاب مصرعهما وأصيب 7 أشخاص آخرين، بينهم والد الطفل المتوفي، و2 من أشقائه في ‏محافظة الدقهلية مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم مركبتي توك توك مع سيارة ميكروباص على طريق "دكرنس – ‏نجير" وذلك أثناء عودة عدد من المصابين من أحد الأفراح.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "دكرنس – ‏نجير"، بين مربكتي توك توك وسيارة ميكروباص، ووجود عدد من المصابين في الحادث.‏

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى دكرنس العام، فيما تبين ‏مصرع طفل رضيع وشاب، تم إيداعهما ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.‏