جونسون: بوتين أخطأ وسيسقط مهما طال الأمر

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:09 صباحاً - رأى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسقط في النهاية مهما طال الأمر، وفق تعبيره.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، أن بوتين أخطأ في حساب العواقب بشكل كبير، بإشارة منه إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت يومها العاشر.

واعتبر أن العالم أدار ظهره لبوتين والحكومة الروسية، مؤكداً فرض مزيد من الضغوط على موسكو بالتنسيق مع أميركا وأوروبا.

وأعلن جونسون دعم بلاده لأوكرانيا من أجل حماية الحرية والديمقراطية، مشدداً على فعل كل ماهو لازم للوقوف بجانب كييف.

كذلك أكد الطرفان على تعاونهما لمواجهة تصرفات بوتين، ورفضهما قصف المنشآت النووية.

واعتبر جونسون أن الحرب في أوكرانيا هي الأسوأ في أوروبا منذ فترة طويلة.

جاء ذلك بعدما حذّر مما اعتبرها رئيس الحكومة البريطانية “تصرفات متهورة” للرئيس الروسي، معتبرا أنها قد تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها، وفق تعبيره.

فيما اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، موسكو باللجوء إلى “الرعب النووي” والسعي “لتكرار” كارثة تشيرنوبل بقصفها المحطة الأكبر في أوروبا.

وقال في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية “ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية، إنها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية التي تلجأ فيها دولة إلى الرعب النووي”.

بالتزامن، أعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية أن القوات الروسية منعت فرق الإطفاء من الوصول إلى المحطة النووية لإخماد الحريق الذي اندلع فيها، وقالت في بيان على فيسبوك إن “القوات الروسية لم تسمح لوحدات الإنقاذ العامة الأوكرانية بمباشرة إخماد الحريق، مشيرة إلى أن النيران مندلعة في “مبنى للتدريب” في المحطة، وأنّ مفاعلاً واحداً من مفاعلاته الستّة يعمل حالياً.”

لكن لاحقا أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن فرق الإطفاء وصلت إلى المكان من أجل إخماد النار.

في المقابل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ كييف أبلغتها بعدم تضرّر أي من المعدات الأساسية في المحطة. وقالت في تغريدة على تويتر إن “أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحريق الذي اندلع في الموقع لم يؤثّر على المعدّات الأساسية، وأن طاقم المحطة اتّخذ إجراءات” لاحتواء الحريق وإخماده.

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت فجرا أن القوات الروسية أطلقت النار من كل الجهات على المنشأة حتى اندلعت فيها ألسنة اللهب، وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع.