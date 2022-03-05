عدوى “التعفيش” تنتقل إلى أوكرانيا.. مقاطع “فيديو” تفضح جيش روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 10:29 مساءً

جنود روس خلال قيامهم بالاستيلاء على ممتلكات في أحد المتاجر الأوكرانية

تتواصل الهجمة الروسية الشرسة على أوكرانيا لليوم التاسع، من خلال محاور مختلفة، في ظل المحاولات لتحقيق مزيد من التقدم من جانب القوات الروسية، والتصدي لها من المقاومة الأوكرانية.

من جهته، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بإرسال بعثة تقصي حقائق فيما يخص جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وقد انتشرت مقاطع فيديو نشرت عبر الإنترنت أن القوات الروسية تعمل على نهب وسلب المتاجر والبنوك أثناء غزوهم لأوكرانيا المستمر منذ يوم 24 فبراير.

وشوهد جنود روس ينهبون بضائع من متاجر البقالات، بالإضافة إلى أموال من البنوك في العديد من المدن الأوكرانية، طبقا لما نقل موقع “راديو أوروبا الحرة”، حيث أظهرت لقطات مصورة لكاميرات المراقبة، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جنودا روس يتناولون الطعام ويحاولون سرقة خزنة.

كما نشر الصحافي، أليك لوهن، الذي سبق وأن كان مراسلا لروسيا بصحيفتي “الغارديان” والتليغراف” البريطانيتين، تغريدة تحوي مقطع فيديو لجنود يقول الجيش الأوكراني إنهم سرقوا خزنة من مصرف بخيرسون.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن أحد سكان مدينة خيرسون الأوكرانية أن هناك حالة من الفوضى والذعر في المدينة حيث يحاول السكان الحصول على الضروريات الأساسية وسط الغزو الروسي المستمر.

و”التعفيش” ظاهرة انتشرت في سوريا خلال الحرب ويقصد بها نهب عناصر من قوات النظام لمساكن المواطنين الذين فروا من المعارك.

وبحسب أحد السكان المحليين، فإن خيرسون تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء – وخاصة الأنسولين – مع نهب الصيدليات من قبل القوات الروسية.

والأربعاء، قال عمدة خيرسون، إيهور كوليخاييف، في بيان نشره على صفحته على فيسبوك، إن الجيش الأوكراني لم يعد موجودا بالمدينة، وأنه يتعين على سكانها الآن تنفيذ تعليمات “الأشخاص المسلحين”، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت تحت السيطرة الروسية.

وفي مقطع آخر، يظهر جندي روسي يحاول حاول نهب متجر إلكترونيات أوكراني باستخدام بندقيته دون جدوى، حيث فشلت كل محاولاته سواء بالسلاح أو جسمه.

ورغم دخول الغزو، الجمعة، اليوم التاسع، إلا أن القوات الروسية وجدت مقاومة شرسة من قبل الأوكرانيين في مختلف مدن البلاد.