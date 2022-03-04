شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. زيلينسكي: جاري طرد العدو من كييف .. ولا أتفهم موقف الغرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الأوكرانيون يطردون العدو من ضواحي العاصمة كييف.

وأضاف أنه لا يستطيع أن يفهم لماذا لم يتخذ حلفاؤنا قرارا بإغلاق المجال الجوي الأوكراني.

وأكد أن القوات الأوكرانية مستمرة في القتال، وأن الشعب لن يسمح بتدمير بلده ويتصدى للجيش الروسي في كل الجبهات.

من ناحيته أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في حساب العواقب بشكل كبير، وأنه سيسقط في النهاية مهما طال الأمر.

وأوضح أنه سيتم فرض المزيد من الضغوط على روسيا بالتنسيق مع أميركا وأوروبا، مشيرًا إلى أن العالم أدار ظهره لبوتين والحكومة الروسية.

يأتي هذا عقب تصريحات الرئيس الروسي، التي أكد فيها أنه على استعداد لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكنه أصر على أن تلبي كييف مطالب موسكو.

فيما طالبت منظمة الأمم المتحدة، بضرورة وقف القتال والمعارك الدائرة بين الروس والأوكرانيين وبشكل فوري.

وأكدت أن كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووي، مؤكدة أنه يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا.

ورحبت باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة، داعية الطرفين إلى الحفاظ على حياة المدنيين.

من جانبه دعا مستشار ألمانيا، الرئيس الروسي بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا والسماح بدخول مساعدات إنسانية.