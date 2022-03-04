شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسي: المحادثات مع أوكرانيا لم تحقق أي نتائج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الدفاع الروسي، أن المحادثات مع الجانب الأوكراني لم تحقق أي نتائج حتى الآن.

وأعربت الأمم المتحدةن عن أملها في أن يتمكن الطرفان من الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ودعت المنظمة الطرفان إلى مواصلة المفاوضات وإحراز تقدم عاجل في القضايا الأمنية ، في المجال الإنساني وغيرها من القضايا.

في الوقت نفسه طالب الرئيس الأوكراني، من رئيس البنك الدولي تقديم دعم لبلاده، في حين تدوي صفارات الإنذار في معظك أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي يوم 3 مارس، أجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا، وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء.

وكشف وزارة الدفاع الأمريكية أن الروس ‏أقروا بأنهم سيستخدمون خط التواصل الجديد لمنع الحوادث العسكرية، وسط الأزمة الأوكرانية.

بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية بعينها.