شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. رئيس وزراء بريطانيا: بوتين سيسقط في النهاية مهما طال الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في حساب العواقب بشكل كبير، وأنه سيسقط في النهاية مهما طال الأمر.

وأوضح أن بريطانيا وحلفائها تدعم أوكرانيا لحماية الحرية والديمقراطية، وأنهم يفعلون ما بوسعهم لتوفير الدعم لأوكرانيا وفرض الضغوط على روسيا.

وأكد أنه سيتم فرض المزيد من الضغوط على روسيا بالتنسيق مع أميركا وأوروبا، مشيرًا إلى أن العالم أدار ظهره لبوتين والحكومة الروسية.

يأتي هذا عقب تصريحات الرئيس الروسي، التي أكد فيها أنه على استعداد لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكنه أصر على أن تلبي كييف مطالب موسكو.

وأوضح في اتصال مع المستشار الألماني أولاف شولتس أولاف شولتز أنه يتعين على أوكرانيا الموافقة على نزع سلاحها، وقبول سيادة موسكو على القرم، وتسليم الأراضي إلى المتمردين الذين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.

وشدد على أن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول بكل مطالب روسيا، مؤكدًا أن القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية، معتبراً الاتهامات بهذا الخصوص “مفبركة”.