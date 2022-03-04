شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يسجل ارتفاعًا جديدًا ويتجاوز الـ 118 دولارا للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجل خام برنت ارتفاعًا جديدًا وتجاوز الـ 118 دولارا للبرميل، نتيجة اضطراب صادرات النفط الروسية والحرب الدائرة في أوكرانيا لليوم التاسع على التوالي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6% إلى 108.31 دولار للبرميل.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعًا لأعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 نتيجة واضطراب الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني.

وحذر خبراء الطاقة من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساته على الاقتصاد العالمي الذي عانى من جائحة كورونا.

وأكد الخبراء أن سعر البرميل قد يصل إلى 150 دولارا، فيما ترتفع أسعار الغاز بشكل مواز، نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية بعد قرار روسيا مهاجمة أوكرانيا وبدء حملة عسكرية، قابلها عقوبات أمريكية وأوروبية طالت أنابيب الغاز التي تضخه موسكو على أوروبا.