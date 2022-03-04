شكرا لقرائتكم خبر عن بوتن: مستعدون للحوار ولكن بهذه الشروط الثلاث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أنه على استعداد لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكنه أصر على أن تلبي كييف مطالب موسكو.

وأوضح في اتصال مع المستشار الألماني أولاف شولتس أولاف شولتز اليوم، أنه يتعين على أوكرانيا الموافقة على نزع سلاحها، وقبول سيادة موسكو على القرم، وتسليم الأراضي إلى المتمردين الذين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.

وشدد على أن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول بكل مطالب روسيا.

وأكد بوتين أن القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية، معتبراً الاتهامات بهذا الخصوص “مفبركة”.

من ناحيته أوضح الكرملين، أن موسكو منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن شرط أن تلبى مطالبنا.

وأشار إلى أنه تم التعبير عن الأمل في أن يتخذ ممثلو كييف موقفاً منطقياً وبناء خلال الجولة الثالثة من المحادثات.

في الوقت نفسه أكد البيت الأبيض أن حجب روسيا فيسبوك هو محاولة لإخفاء المعلومات، مضيفًا أنه بإمكانه إعطاء الجنائية الدولية معلومات بشأن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا.